12 Mart 2019, 11:17
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Ünlü Yapımcı Mustafa Uslu ve Eşi Sinem Uslu, İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldı

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Uslu'nun ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkizlerini kucağına alan Mustafa Uslu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk, hayatlarının en mutlu günlerini yaşadılar. Oğulları Mustafa Kemal'i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğraflarının sosyal medyadan paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Mustafa Uslu o anlarla ilgili şunları paylaştı: "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir süpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin! Şükürler olsun sevgili eşim Annemizin sağlığı da çok iyi."

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"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Yavrularımız Mustafa ile Kemal'in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemalimiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin"

Mustafa Uslu ve Eşi Sinem Uslu, İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldı"class="medium-insert-image-active">
Sinem Öztürk, Mustafa Uslu, Magazin


YORUMLAR (9)
MİKROP: ADLARI İLE YAŞASINLAR , TEBRİKLER
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DÜRBÜNLÜ: İsimleri Türkçe,,,Ancak Yaşantıları gavur gibi,,söyleyecek söz bulamıyorum;(((;((
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  • EMİNE : Ya Allah aşkına siz onlarla mı yaşıyorsunuz ki yaşantıları gavur gibi diyorsunuz? Tebrik etmeniz lazım yazıklar olsun. Kıskandınız ve içiniz kötülükle doldu. İnanı rabbim sizin önünüzü hep kapatacak
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  • KEZBAN : Aynen Hocam.
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TARÇIN: ALLAH ANALI BABALI VATANA MİLLETE HAYIRLI BİR EVLAT OLARAK YETİŞTİRSİN . . .
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