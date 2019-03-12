Ünlü Yapımcı Mustafa Uslu ve Eşi Sinem Uslu, İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldı

Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk, hayatlarının en mutlu günlerini yaşadılar. Oğulları Mustafa Kemal'i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğraflarının sosyal medyadan paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Mustafa Uslu o anlarla ilgili şunları paylaştı: "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir süpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin! Şükürler olsun sevgili eşim Annemizin sağlığı da çok iyi."

Mustafa Uslu ve Eşi Sinem Uslu, İkiz Bebeklerini Kucaklarına Aldı"class="medium-insert-image-active">

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Yavrularımız Mustafa ile Kemal'in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemalimiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin"