Ünlü Yazar Akif Manaf'tan Çifte İmza Günü

Peşpeşe yayınlanan iki yeni eseri için yayınevlerinin arka arkaya düzenlediği iki imza organizasyonunda okurlarıyla buluşan Manaf'a ilgi çok büyüktü.

Dünyada ilk defa "şiddet" konusunun bu kadar geniş analiz edildiği "Şiddet Psikolojisi" kitabı ile yazar önce Dahi Yayıncılığın düzenlediği imza gününe katıldı. Kitapta her insanda var olan "şiddet"i tanımayı ve dönüştürmeyi derinlemesine analiz eden Akif Manaf, günümüzün bireysel, toplumsal, global sorunu şiddeti merhamete çevirecek farkındalığı yaratan çok etkileyici mesajlar vermekte.

Daha sonra yazar, Paris Yayıncılık'tan çıkan "İnsan Nedir ve Nasıl İnsanüstü Olunur?" kitabı için imza verdi. İnsan gizeminin fizik ve fizikötesi gerçeklerinden yola çıkan eser, insanüstü olma potansiyelini farkettiren, okuyucuyu kendine doğru serüven dolu bir yolculuğa çıkaran, kaçırılmayacak bir gelişim kitabı.

Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip etmeye başladığı, günümüzün en sıra dışı tanımlanabilecek araştırmacı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran dahice analizler ile öne çıkmakta. Sevgi, Mutluluk, Aşk, Zekâ, Başarı, Bilgi, Devrim gibi insanı ilgilendiren hemen her konuda 58 kitabın yazarı, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir üslupla her kesime de hitap ediyor.

Zihinlerde çığır açacak nitelikteki iki yeni gelişim kitabıyla yazar okurlarını aynı günde iki kez sevindirdi.

ŞİDDET PSİKOLOJİSİkitabından (Dahi Yayıncılık):

"...İnsanlar önce hayvanları gereksiz yere katletmekte sonra da uyguladıkları şiddet yüzünden birbirlerine saldırmakta ve insan insanı öldürmektedir. Şiddet orman yangını gibidir bir kere uygulanmaya başlandı mı, insanın bütün bünyesini yakıp yıkar....

İNSAN NEDİR VE NASIL İNSANÜSTÜ OLUNUR? kitabından (Paris Yayıncılık):

"..İnsan bir güzellikle karşılaştığında, o güzelliğe karışır ve insan olmaktan insanüstü olmaya geçer. Aşkın, güzelliğin ve mutluluğun olduğu yerde insan var olamaz, insanüstü var olabilir..."