Ünlü yazar Ayşe Kulin'in kitabında da pedofili içeren ifadeler ortaya çıktı!

Sosyal medya dünden bu yana kitaplardaki pedofili ifadeleri ile çalkalanıyor. Önce Abdullah Şevki isimli yazarın Zümrüt Apartmanı isimli kitabındaki ifadeleri ortaya çıkmış ve sosyal medya çalkalanmıştı. Ardından da Elif Şafak'ın Mahrem isimli kitabındaki cinsel ifadeler gün yüzüne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları bu kitaplara tepki gösterirken bakanlık harekete geçti. Zümrüt Apartmanı isimli kitabın yazarı Abdullah Şevki dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elif Şafak hakkında ise henüz bir soruşturma başlatılmadı.

AYŞE KULİN'İN KİTABINDA DA BENZER İFADELER

Sosyal medyada bugün başka bir iddia daha gündeme geldi. Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri olan Ayşe Kulin'in Gece Sesleri isimli kitabında da benzer pedofili ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü. Yetişkin dünyasına ilişkin yazıldığı iddia edilen söz konusu kitapta öncelikle bir konakta Ağa çocuğu olarak yaşayan Yusuf'un 13 yaşındaki Ziynet ile yaşadıkları konu alınıyor. Hikaye daha sonra da bir bebek üzerine taşınıyor ve net olarak pedofili ifadeleri bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları da Kulin kitabına yazdıkları mesajla tepki gösterdi.