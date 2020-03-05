ÜNLÜ YAZAR ERİKLİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki karar, adli tıp raporlarında çelişki bulunması gerekçesiyle Yargıtay 'da bozuldu. Bozma kararı nedeniyle tutuklu sanık Sinem Koç, yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Mahkeme başkanı, bozma ilamı doğrultusunda raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği ancak henüz raporun gönderilmediğini tutanağa geçti.

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ NEDENİYLE BOZULDU

Yargıtay bozma ilamında, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle kararın bozulduğu kaydedildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Bozma ilamına karşı sözü sorulan sanık Sinem Koç, bozma kararına uyulmasını talep etti. Bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, sanık Sinem Koç'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrasında kaçan Sinem Koç, Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakalanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Koç, çıkarıldığı mahkemece 17 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. 30 Mart 2017'de görülen ilk duruşmada savunma yapan Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir yıl boyunca etrafında mesajlar aradığını belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" demişti. Sanık Sinem Koç 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada, "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Koç, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

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