Ünlü Yazarlar Hemşehrilerimizle Buluşuyor

Söyleşi programı kapsamında ilk olarak Yazar ve Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Elazığlı sevenleriyle buluştu. Yenişehirlioğlu, "Bütün ortadoğu coğrafyasını kan gölüne çevirenler dünyanın bütün uzak yerlerindeki değerleri sömürüp kendi memleketlerine götürmek isteyenler, bilirler ki sömürmek istedikleri toplumun değerleri ile irtibatı koparırsanız o zaman kendi değerlerinizi getirip yükleyebilirsiniz. Yıllardan beridir yapılan aslında budur. Bu silahı biz yeni yeni keşfediyoruz, yeni yeni hayatımıza sokuyoruz. Türk televizyon tarihine baktığınız zaman çok önemli kabul edilen dizilerin biri Payitaht Abdulhamit diğeri Diriliş Ertuğrul dizileridir. Bizi anlatan bizim siyasi değerlerimizi anlatan, Osmanlı üzerinde oynanan oyunları anlamamız için bize bir çok parametre sunar" şeklinde konuştu.

RADYO PROGRAMCISI ERCAN "ELAZIĞLILARI SEVİYORUM"

Radyo 7'de gerçekleştirdiği programlarla birçok kitleye ulaşan Mehmet Ercan ise yazdıklarımızın, ortaya koyduklarımızın dizilerde ortaya çıkan karakterlerin karşılığının olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. "Kitap Fuarındayız yetkilileri tebrik ediyorum çok güzel bir fuar oluyor. Günlük hayatımızda konuşurken 140 kelime haznesine sahip isek bu kavga etmekten başka bir işe yaramaz. Derdimizi anlatamayız çünkü. Eğer bunu ben 400'e çıkarırsam istesem de istemesemde kavga edemeyecek hale geliriz."

Çocuklarınızı gelecek odaklı yetiştirmemiz gerektiğine vurgu yapan Düşünür-Yazar Abdüsselam Semre ise yaptığı söyleşide maneviyata dikkat çekti.

Söyleşilerin ardından yazdıkları kitapları kitapseverlere imzalayan yazarlar bol bol fotoğraf çekti.