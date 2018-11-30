Ünlü Yazarlar Okurlarıyla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 15:25



30 Kasım 2018 Cuma 15:25

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nda gazeteci yazar Banu Avar, söyleşi ve imza günüde Şanlıurfalı kitapseverlerle bir araya geldi.11 Nisan Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 yayınevi ve 150'yi aşkın yazarın katılım gösterdiği 2.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı'nın 7. gününde yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucusu Banu Avar sevenleri ile buluştu. Söyleşinin ardından Avar, söyleşiye katılanlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Ayrıca Fuar Merkezi'nin Şanlıurfa için çok önemli olduğunu söyleyen Banu Avar'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar katılım belgesi takdim etti. - ŞANLIURFA