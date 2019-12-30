Ünlü yazarlar okurlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı, İlker Başbuğ, Serdar Tuncer, Ercan Kesal, Yavuz Bahadıroğlu, Tarık Tufan ve Bekir Develi gibi ünlü isimlerin konferans ve imza günleriyle sona erdi. Bursalıları 10 gün boyunca kitapla buluşturan fuarı, 121 bin 584 kişi ziyaret etti.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü isimlerin konuk olduğu hafta sonu faaliyetleriyle sona erdi. Bursalılar fuarın son hafta sonunda da birbirinden önemli isimlerle bir araya geldi. Cumartesi günü 'Yaşasın Enayilik' başlıklı konferans veren Serdar Tuncer'in imza gününde uzun kuyruk oluştu. Sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ercan Kesal da okurlarıyla Edebiyat ve Sinema üzerine bir söyleşi yaptı. Yazar ve senarist Tarık Tufan'ın 'Anlatmanın zorlukları üzerine' adlı konferansı da takipçileri tarafından ilgi gördü. Genel Kurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un imza günü de büyük ilgi gördü. Okurları, Başbuğ'dan imza alabilmek için uzun süre sırada bekledi.



Kitap Fuarı'nın son gününde de kitapseverler adeta Merinos AKKM'ye akın etti. Yavuz Bahadıroğlu, Ali Ural, Bekir Develi ve Fatih Duman konferanslarıyla Bursalılara hitap ederken, özellikle Orhan Gazi Salonu'nda yapılan sunucu Bekir Develi'nin 'Online Müslümanlar' başlıklı konferansı büyük ilgi gördü.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yılın son günlerinde Bursalıları kitapla buluşturan fuar organizasyonu, ilk kez düzenlenmesine rağmen hem yayınevleri hem de vatandaşlardan tam not aldı. Bir ilk olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA