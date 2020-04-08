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Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektarlarından 230'a yakın filmde oynayan Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:17

230'a yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı, dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay verdi.

"ONU HEP MAFYA BABALARININ ADAMI ROLLERİNDE İZLEDİK"

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, "Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" ifadelerini kullandı.

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:

Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Etiketler: Onur Akay, Magazin, Güncel

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Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
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Haberler ›› Magazin ››Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti - Magazin
Yorumlar (2)
JANDARMA:Allah rahmet eylesin
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JÖN DAYAĞI YİYEN ADAM:Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. .
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