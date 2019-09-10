Haberler» Güncel» Haber

Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybeden babası Muhittin Saçıntı, Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.09.2019 14:31 Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Emekli astsubay babası Muhittin Saçıntı, hafta sonu gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale ile hayata yeniden döndürülen Saçıntı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

EVİNDE HELALLİK ALINDI

74 yaşındaki Saçıntı'nın cenazesi bugün sabah saatlerinde hastaneden alınarak Gökçam köyüne götürüldü. Son kez baba ocağına getirilen Saçıntı'nın naaşı burada helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Saçıntı'nın cansız bedeni köy mezarlığında toprağa verildi.

"BEN BABAMA SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEDİM, SİZ SÖYLEYİN"

Cenazede taziyeleri kabul eden ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar ben babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. Babamın Ceketi filmi televizyonda yayınlanırken babamın kalbi durdu. Takdiri ilahi diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin. Babalar evlatlarınızı sevdiğinizi söyleyiniz" mesajı yayınlamıştı. Cenazeye ünlü yönetmen Saçıntı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve oyuncular katıldı.

Ünlü oyuncu Müfit Can SaçıntıÜnlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti


Müfit Can Saçıntı, Sungurlu, Yönetmen, Çorum, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
14:35   Milli Savunma Bakanlığından kara devriyesi açıklaması
14:35   Emekli öğretmenler Van'ın güzelliğine hayran kaldı
14:34   Türkiye İş Bankası tarım girişimcileri ile buluşuyor
14:34   Nijerya'da 6 kişi kaçırıldı
14:34   Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı
14:34   Meteorolojiden sağanak uyarısı
14:33   Eskişehir erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay eskişehir'de yakalandı