Ünlü Yönetmen Quentin Tarantino Kendisinden 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evlendi

55 yaşındaki ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi. Törene çiftin aile üyeleri ve dostları katıldı.
ROMANTİK DANSLARI DAMGA VURDU
Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorius Bastards, Django Unchained gibi kült filmlerde imzası bulunan Tarantino ile Pick'in evlilik töreni, Beverly Hills'te ünlü bir restoranda gerçekleşti.. Geceye yeni evli çiftin pistte yaptığı romantik danslar damgasını vurdu.
Tarantino ile 35 yaşındaki Pick, yönetmenin Inglorius Bastards filminin İsrail'deki tanıtım etkinlikleri sırasında tanışmış 2017 yılında ise nişanlanmıştı.
Quentin Tarantino,Amerika Birleşik Devletleri,Yönetmen
29 Kasım 2018 Perşembe 18:14