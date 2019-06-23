23.06.2019 12:05
Haberler » Güncel » Haber

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı

Film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beykoz'da kullandı. İnanoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi.

Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullandı. İnanoğlu, "Ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

İnanoğlu, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanmak üzere Beykoz 'daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. İnanoğlu, oy verme işleminin ardından kendisini bekleyen gazetecilere, "Tekrarlanan bir seçim için oy kullandım, ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

İnanoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi.

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
Kaynak: İHA
Beykoz , İstanbul , Türker İnanoğlu , Yönetmen , Magazin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:40 Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
12:40 İmamoğlu, oyunu kullandı
12:40 Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı
12:40 "Klimayla serinleyelim' derken hasta olmayın"
12:38 Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
12:37 Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız
12:37 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, oyunu Üsküdar'da kullandı