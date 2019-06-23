23.06.2019 11:24
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Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandıİSTANBUL - Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
İSTANBUL - Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz 'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. İnanoğlu, "Ülkemiz için hayırlı olur İnşallah" dedi.
Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu kullanmak üzere Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. İnanoğlu, oy verme işleminin ardından kendisini bekleyen gazetecilere, "Tekrarlanan bir seçim için oy kullandım, ülkemiz için hayırlı olur İnşallah" dedi. İnanoğlu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi.Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı
Kaynak: İHA
İstanbul , Beykoz , Türker İnanoğlu , Yönetmen , Genel

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