Ünlü Yönetmen Yavuz Özkan, Hayatını Kaybetti!

Bugüne kadar Maden, Filim Bitti, Yengeç Sepeti, Bir Kadının Anatomisi, Hayal Kurma Oyunları gibi eserlerin de aralarında olduğu 44 filmi yöneten Yavuz Özkan, dün yoğun bakıma kaldırıldı. Özkan, bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Özkan, bugün hayata gözlerini yumdu.

YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı. Hikâyeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Yavuz Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerini senaryosunu yazan ve yöneten Özkan, Philippe Nuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti. 1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurdu.

1995'de Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi. Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.Yavuz Özkan'ın 'Yengeç Sepeti'nde başrolleri Sadri Alışık, Macide Tanır, Mehmet Aslantuğ ve Derya Alabora paylaştı.