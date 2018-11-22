22 Kasım 2018, 17:41
»»

Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Antrenmanını Ziyaret Etti

Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Antrenmanını Ziyaret Etti

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti. Şenol Güneş, idmanı ziyaret eden Demirkubuz'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, Beşiktaşlı yönetmen Zeki Demirkubuz'u BJK Nevzat Demir Tesislerinde ağırladı.

Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Demirkubuz'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Şenol Güneş,Beşiktaş,Zeki Demirkubuz,Yönetmen
22 Kasım 2018 Perşembe 17:41



YORUMLAR (1)