<p>Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, Beşiktaşlı yönetmen Zeki Demirkubuz'u BJK Nevzat Demir Tesislerinde ağırladı.</p><p>Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Demirkubuz'a imzalı Beşiktaş forması hediye etti. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/22/unlu-yonetmen-zeki-demirkubuz-besiktas-11464071_830_m.jpg' title='Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Antrenmanını Ziyaret Etti'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/11/22/unlu-yonetmen-zeki-demirkubuz-besiktas-11464071_3322_m.jpg' title='Ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz, Beşiktaş Antrenmanını Ziyaret Etti'></figure></div>