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Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın 74 yaşındaki babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için gittiği köyünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

09.09.2019 12:43

Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

GEZMEK İÇİN GİTTİĞİ MEMLEKETİNDE HAYATINI KAYBETTİ

74 yaşındaki emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden atmaya başlayan Saçıntı, Çorum Özel Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisine alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhittin Saçıntı

"VAKİT VARKEN BABALARINI SEVDİKLERİNİ SÖYLEMEYE ÇEKİNMESİNLER"

Babası hayatını kaybetmeden önce gittiği hastane önünde açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, şunları söylemişti: "Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler"

Müfit Can Saçıntı
Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti

Müfit Can Saçıntı, Yönetmen, Magazin, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (8)
PAŞALI: Babasız kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir. Sağ olan babalara Allah sağlık dolu uzun ömürler versin.
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SÖZÜN BITTIĞI YERDIR: ALLAH c.c Rahmet eylesin Ailesine sevdiklerine sabir versin,tüm Ölmüşlerimize Rahmet eyle RABBIM.Amin. Mubarek Muharem ALLAHim tüm Islam Ailemine,Vatanıma ve INSANLIĞA Hayırlara vesile eyle.
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AD: Allah rahmet eylesin..
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ANADOLU AŞIĞI: Hak Teala Rahmet Eylesin.Yakınlarına Sabırlar Dilerim...
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GICIK: Baba candır , Gittimi çok derin yaralar açar insanda. Kaç yaşında olursa olsun insan.
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