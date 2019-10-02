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Ünlü yönetmen Gürsel Ateş babasını kaybetti

'Ekmek Teknesi', 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet' başta olmak üzere bir çok dizi ve filmin yönetmenliğini yapan Gürsel Ateş'in Manisa'da yaşayan babası Mehmet Ateş, hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen acı haberi dizi çekimi sırasında aldığını söyledi.

02.10.2019 15:59

'Ekmek Teknesi', 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet' gibi başarılı yapımlara imza atan Gürsel Ateş'in Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan babası Mehmet Ateş, 89 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ DİZİ ÇEKİMİ SIRASINDA ALDI

Ankara'da dizi çekimleri sırasında babasının ani ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü yönetmen Gürsel Ateş, "Babamla iş yoğunluğum sebebiyle sık sık telefonla konuşuyorduk. Babamı çok seviyordum anca bayramlarda gelebiliyordum. Telefonla her gün konuşurdum. Dün akşam kalp krizi geçirmiş ve hastanede vefat etti" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Merhum Mehmet Ateş için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'de öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye oğlu yönetmen Gürsel Ateş ve yakınları katıldı. Kalp krizi sonrası hayata gözlerini yuman Mehmet Ateş'in naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Emcelli Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Ünlü yönetmen Gürsel Ateş babasını kaybetti

Mehmet Ateş, Sarıgöl, Manisa, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
6.FİLO:Yönetmen gerçek yönetmen öbür dünyada. bu dünyada oynadıklarımızın hepsi öbür dünyada dev ekranda
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GERÇEK KESİT:her canlı ölümü tadacak.Allahü Tekaddes Hazretleri Rahmet Eylesin.
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PAŞALI:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah.
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