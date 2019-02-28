Ünlü Yorumcu Fatih Doğan: TFF Başkanlığı İçin Aziz Yıldırım'ın Adı Geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Demirören'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

"İDDİA DEĞİL BU, ÇOK SAĞLAM BİR BİLGİ"

Yıldırım Demirören'in istifasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, "Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı." dedi. Doğan'ın bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.