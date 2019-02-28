28 Şubat 2019, 22:53
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Ünlü Yorumcu Fatih Doğan: TFF Başkanlığı İçin Aziz Yıldırım'ın Adı Geçiyor

TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, Yıldırım Demirören'in görevini bırakması sonrası, "TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Demirören'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

"İDDİA DEĞİL BU, ÇOK SAĞLAM BİR BİLGİ"

Yıldırım Demirören'in istifasını değerlendiren TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, "Kulislerde dolaşan iddia değil bu. Çok sağlam bir bilgi aldım. TFF başkanlığı için sayın Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor. Bunu daha önce de söylemiştim ve yalanlanmadı." dedi. Doğan'ın bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (37)
KARTAL: Tövbe Tövbe,lan oğlum get işine.
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TARAFSIZ TARAFTAR: Türk Futbolunun Aziz Başkana ihtiyacı var . Kesinlikle taraflı olacaktır, ama haklının tarafı .
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VEZİR42: az da diğer takımlar düşünsün bjk 2 şampiyonluk aldı şike ayağına takımı bitirdiler yine 2 yıldırcgs özellikle bu sene başahsehirle beraber destekleniyor bi 3 sene de fb yükselsin hadi bakim
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ADINIZI YAZIN: olmaz
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KUBİ: ADAMIN DIBI... COKTA IYI OLUR... AZIZ BASKANN... ISMI BILE SAHLANDIRIYOR....OLSUNNN
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