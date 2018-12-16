Ünlü YouTuber Alyssa Dayvault'un 1 Yıl İçerisinde 2 Bebeğini Çöpe Attığı Ortaya Çıktı

Ünlü YouTuber Alyssa Dayvault'un bir yıl içerisinde 2 bebeğini çöpe atarak terk ettiği ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCE BEBEĞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlü olan Alyssa Dayvault (30), ABD Güney Carolina'da şiddetli kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kısa süre önce doğum yaptığı belirlenen YouTube fenomeni, bebeğini ne yaptığı itiraf edince herkesin kanı dondu. Bebek ölü olarak bulundu ama cani fenomenin 1 yıl önce de bir bebeğini öldürdüğü belirlendi. Korkunç kadın'ın, 13 ayda 2 bebek doğurup öldürdüğü belirlindi.

ŞİDDETLİ KANAMA SONUCU HASTANEYE GİTTİ

YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla ünlü olan Alyssa Dayvault (30), ABD Güney Carolina'da şiddetli kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Korkunç olay daha sonra anlaşıldı ABD Güney Carolina'da yaşayan Alyssa Dayvault (30), cinsel organında şiddetli kanama şikayetiyle hastaneye gitti. Genç kadının kısa süre önce doğum yaptığı ve kanamanın bu sebeple olduğu belirlendi. Alyssa Dayvault, ilk ifadesinde bebeği çöpe attığını söyledi. Olay yerine giden polis, bebeğin cesedini buldu. Yapılan inceleme Alyssa Dayvault'un 13 ay önce çöpte ölü bulunan yeni doğmuş başka bir bebeğin de annesi olduğunu ortaya çıkardı. Tutuklanan kadın için 'çifte cinayet'ten müebbet isteniyor.