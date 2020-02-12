Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Kafalar Karışık sinema filminde başrol oynayan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü Youtuber Atakan Özyurt, TRT 1'in absürt komedi türündeki dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu. Atakan Özyurt, dizide Keloğlan karakterine hayat verecek.

TUTUNAMAYANLAR 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İş kurmak için Belgin'den para alan Tarık, ne iş kuracağına bir türlü karar veremez. İş fikirleri düşünürken paranın bir kısmını harcayan ekibimiz hangi sektörde karar kılacak? Tarık'ın Belgin'i kaçırdığını öğrenen Cemile sinirlenir ve Tarık'ı evden kovmaya karar verir. Cemile'nin alt katını kiralayan Hicabi'nin artık yepyeni bir derdi vardır. Evine eşya bulmak… Self-servis girişimi başarısızlıkla sonuçlanan İrem kafe için yeni tasarım fikirleri geliştirir. Kafeye gelen eski bir arkadaşı ise İrem'i bir hayli zor duruma sokacaktır.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt, 1993 yılında Ordu 'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Labaratuar Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Fatih Yasin ile tanışan Atakan Özyurt, daha sonra sosyal medyada paylaştığı videolar ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmıştır.