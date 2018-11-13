13 Kasım 2018, 19:11
»»

Ünlü YouTuber Emre Özkan, Hayatını Kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, çalıştıkları stüdyonun elektrik panosunun patlaması sebebiyle çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, çalıştıkları stüdyonun elektrik panosunun patlaması sebebiyle çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

EN BÜYÜK HAYALİ YÖNETMEN OLMAKTI

İstanbul, Bağcılar İstanbul Caddesi üzerideki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında elektrik kontağından çıkan alevlerin büyümesi üzerine yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yanan stüdyoya giren itfaiye erleri2 kişinin cesedini buldu. Cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cesetlerin kimlikleri de tespit edildi. Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla sık sık gündeme gelen Emre Özkan, İstanbul Arel Üniversite'nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu. Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan'ın en büyük hayali okulunu bitirip yönetmen olmaktı.

EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 sensinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti

Bağcılar,Emre Özkan
13 Kasım 2018 Salı 19:11



YORUMLAR (20)
YUMOŞ MİNİK: Allah rahmet eylesin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: TürkrapFM yayınları boyunca birçok kez görüştüğüm yüksek kaliteli tertemiz bir genç. . Cidden çok ama çok acı. Allah mekanını cennet etsin güzel insan. . Çok yaktın çook. . .
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
KADIYA SORUN: ÇOK PARA HIRSIYLA HIZLI KAZANAYIM DERKEN KENDİ GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYARSAN İSTENMEDİK SONUÇLAR OLUR ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ O STÜDYONUN ELEKTRİK VE EKSANTİRİK BAĞLANTILARI EN SON NE ZAMAN KONROL EDİLDİ ACABA
Yayından Kaldır
0 7
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: Müftü Dede’ye İtiraz Edenlerin,,Hiçbir Dini Bilgilerinin Olmadıgı,,Adeta Sırıtırcasına Kendilerini Ele veriyor,,Dinimizin İzin vermedigi kız erkek arkadaşlığına,,Hiç Müftü izin verebilirimi..? Böyle birşey olması aslaa mümkün değildir.,Müslümansak dinimizin Emirler’ine uymak zorundayız..
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
SAĞDUYU: Allah rahmet eylesin. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Yalnız kınamayın. İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş.
Yayından Kaldır
13 4
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın