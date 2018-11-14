14 Kasım 2018 Çarşamba 18:01



14 Kasım 2018 Çarşamba 18:01

Ünlü Youtuber ile yangında hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı -Yangında hayatını kaybeden konservatuvar öğrencisi cübbesi ve duvağıyla uğurlandıTEKİRDAĞ - İstanbul Bağcılar'da çıkan yangında ünlü youtuber Emre Özkan ile birlikte hayatını kaybeden üniversitesi öğrencisi genç kız Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde defnedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümü öğrencisi Nahide Cansu Kovancı Çorlu Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önerler Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Kovancı'nın cenazesine ailesinin ve arkadaşlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan da katıldı. Kovancı, tabutunun üzerine örtülen cübbesi ve duvağı ile son yolculuğuna uğurlanırken aynı olayda ölen Emre Özkan'ın cenazesi de memleketi Samsun'da toprağa verildi. İstanbul'da dün, bir pasajdaki müzik stüdyosunda çıkan yangında dumandan zehirlenen Nadide Cansu Kovancı ile ünlü youtuber Emre Özkan hayatlarını kaybetmişti.