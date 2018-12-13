Ünlü YouTuber'ler İmza Kontrolü ile Serbest Bırakıldı

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Youtube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeşler de gözaltına alınmıştı.

"MİZAH ZEKANIN ZEKATIDIR"

YouTube'da 840 bin takipçisi bulunan Emre ve Erdi K. kardeşler serbest bırakıldı. YouTuber'lerin serbest kalma haberini avukatları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. YouTuber'ların avukatı paylaşıma, "Mizah zekanın zekatıdır. İfade hürriyeti anamızdır diyerek savunduğumuz genç müvekkilleri büyük üstad Osman S Aydın ile birlikte savunduk. İmza kontrolü ile serbest kaldılar." notunu ekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü YouTuber kardeşler Emre ve Erdi K. gözaltına alınmıştı. İki kardeşin sahibi oldukları YouTube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edilmişti. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Erdi ve Emre K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüşlerdi.