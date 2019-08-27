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Ünlü yüzleri peribacalarıyla resmetti

ERZURUMLU ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peribacalarını tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı.

27.08.2019 09:47 Ünlü yüzleri peribacalarıyla resmetti
ERZURUMLU ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peribacalarını tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sophia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı'yı peribacalarıyla tuvale işleyen Turanoğlu, "Tamamlanan eserlerle ünlüler, resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacak" dedi.
Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman'da 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peribacalarını tanıtmak için Mona Lisa, Sophia Loren, Güler Sabancı ve Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti. Turanoğlu, yaklaşık 6 ay süren çalışmasında ünlü isimleri peribacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlanma aşamasına getirdiği çalışmalarına peribacalarında devam eden Turanoğlu, amacının yerli- yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi. Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışması yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.



Sophia Loren, Mona Lisa, Narman, Güncel

Kaynak: DHA

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