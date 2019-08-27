Haberler» Güncel» Haber

Ünlü yüzleri peribacalarıyla resmetti

ERZURUMLU ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peribacalarını tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı.

27.08.2019 09:52 Ünlü yüzleri peribacalarıyla resmetti


ERZURUMLU ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peribacalarını tanıtmak için farklı çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sophia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı'yı peribacalarıyla tuvale işleyen Turanoğlu, "Tamamlanan eserlerle ünlüler, resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacak" dedi. Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman'da 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peribacalarını tanıtmak için Mona Lisa, Sophia Loren, Güler Sabancı ve Türkan Şoray'ı Narmanlı Kanyonu'nda resmetti. Turanoğlu, yaklaşık 6 ay süren çalışmasında ünlü isimleri peribacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlanma aşamasına getirdiği çalışmalarına peribacalarında devam eden Turanoğlu, amacının yerli- yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi. Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışması yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.

- Erzurum

Sophia Loren, Mona Lisa, Narman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30   Öğretmen, öğrenci velisini silahla yaraladı
11:30   Giresun'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
11:29   Ukrayna'da ab'ye kaçak girmeye çalışan beş türk daha yakalandı
11:29   Yalova'da ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılıyor
11:29   Zeytinburnu'nda sahte kimlikle 78 bin lira kredi çeken şüpheli yakalandı
11:28   Konyaaltı Belediyesi'nden 'Kubat' konseri
11:28   Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor