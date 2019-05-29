Ünlüler Alaçatı'ya akın edecek

Afro ritimlerini, soul ve elektronik müzik ile harmanlayarak yeni bir tarz oluşturmayı başaran sanatçı Black Coffee, 5 Haziran'da ilk kez Alaçatı'da olacak. Açılışa, Acun Ilıcalı'dan Cem Yılmaz'a kadar pek çok ünlü akın edecek. Müziği ile milyonları kendine hayran bırakan Güney Afrikalı sanatçı, sahne enerjisi ile davetlilere dans etmekten başka çare bırakmayacak.

ÖDÜL AVCISI 'DJ'

Dünyanın en büyük House Music sanatçılarından biri olan ve 2005'ten bu yana ''En İyi Çıkış Yapan DJ'', ''En İyi DJ'', ''En İyi Albüm'' gibi 20'den fazla ödüle layık görülen ünlü DJ, günbatımı setiyle açılışa gelenlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Madeo Beach ile ortak olarak sezona yön verecek olan Sommer Klein'ın açılış etkinliğinin sunumu ise One Colony ve Label Project tarafından gerçekleşecek. Bu müthiş performansa tanıklık etmek isteyenler biletleri, 5 Haziran'da Sommer Klein-Madeo/ Çeşme'de ve Biletix'ten temin edebilir.

Kaynak: Bültenler