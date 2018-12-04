Ünlüler Buca'nın Efsaneleriyle Dostluk Maçında Buluşacak

Sporun kalbi 6 Aralık' ta Buca da atacak.
Türk futbol dünyasının ünlü isimleri ; Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan ,Ayhan Akman, Mehmet Yılmaz ve Tugay Kerimoğlu gibi ünlü futbolculardan oluşan 'Ünlüler Takımı' ileBuca'nın unutulmaz futbolcuları Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak,Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül, Cumhur Kaçar, İbrahim Çetin, Yasin Avcı ve Hayrettin Demirbaş'tan oluşan 'Efsaneler Takımı' dostluk maçı için sahaya çıkacak.Efsaneler Takımında Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina dayer alacak.
Aralık,Buca
04 Aralık 2018 Salı 17:19