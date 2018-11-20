Ünlüler Çocuklarıyla Sevimli Dostlar'ı İzledi

BKM Mutfak'ın yeni çocuk oyunu 'Sevimli Dostlar'ı Zorlu PSM'de Nefise Karatay, Bülent Emrah Parlak ve Özgün çocuklarıyla izledi. 14 Ekim'de başlayan ve her hafta sonu Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen 'Sevimli Dostlar, mayısa kadar 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

GURBETÇİ AİLELER ÇOCUKLARINA TÜRKÇEYİ SEVİMLİ DOSTLAR'LA ÖĞRETİYOR…

2013'de Youtube üzerinden yayınlanmaya başlayan 'Sevimli Dostlar' kısa bir sürede okul öncesi çocukların dünyasındaki yerini aldı.

'Sevimli Dostlar', 5'inci yılında Youtube 2,5 milyon aboneye ve toplam 1,7 milyar izleme sayısına ulaştı.

Almanya, Azerbaycan, Fransa, Hollanda'da yaşayan, okul öncesi çocuklarının Türkçe diline de hakim olmalarını arzulayan gurbetçi vatandaşlarımızın da tercih ettiği önemli bir kaynak haline geldi.

'Sevimli Dostlar', okul öncesi çocuklar için hayatı kolaylaştıran temel alışkanlıklar üzerine odaklanan eğitici ve öğretici içerikleri ile öncelikle anne-babaların ve öğretmenlerin ilk tercihi haline geldi.

'Sevimli Dostlar', bu amaçla 5 yıldır Türkiye çapında yüzlerce okulda eğitim amaçlı bir kaynak olarak çocuklara izletilmeye başlandı.

'Sevimli Dostlar', eğlenceli ve zenginmüzik altyapısıyla, danslarıyla da çocukların dünyasında vazgeçilmez bir fenomene dönüştü. Halen Youtube üzerinden yayın yapan 'Sevimli Dostlar'ın videoları her gün 1 milyona yakın çocuk tarafından izleniyor ve her gün 2.5-3 milyon arası izlenme sayısına ulaşıyor.

'Sevimli Dostlar', şarkıları İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, İtalyanca ve Arapça dillerine de uyarlanıyor ve bu dillerde de Youtube üzerinden yayınlanıyor.