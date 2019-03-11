Ünlüler, Kadınlar Günü'nü Mengerler'de Kutladı

Mengerler Bostancı'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine Pınar Dilşeker, Hande Kazanova, Özlem Mekik, Aslı Turanlı, Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan, Zeynep Mansur, Ceren Hindistan, Elif Korkmazel, Gülseren Zanbak, Yasemin Zanbak, Nusret Güldalı gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan mutluluk pozları vererek yakında bir reklam projesinde yer alacaklarını anlattılar.

Attıkları her adımda cinsiyet eşitliği için çabalayan Mengerler Bostancı ekibi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Favori Lezzetler organizasyonuyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Genç yönetici Sevgi Ataman'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe aralarında Pınar Dilşeker, Hande Kazanova, Özlem Mekik, Aslı Turanlı, Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan, Zeynep Mansur, Ceren Hindistan, Elif Korkmazel, Gülseren Zanbak, Yasemin Zanbak, Nusret Güldalı'nın yer aldığı iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

1939 yılında Ahmet Veli Menger öncülüğünde kurulan şirkette 4 kuşaktır kadınların da yönetimde olduğunu belirten Sevgi Ataman, "Bugün otomotiv, sanayi, turizm, sigorta ve ziraat sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren büyük bir aileyiz. Bu ailede kadınların yeri çok büyük. Kaza yapıldığında karşısında kadın görenler rahatlıyor. Burada kadınlar motor, balata konuşuyor. Fırsat verildiğinde her işin altından başarıyla kalkacaklarını gösteriyorlar" dedi.

Etkinlikte 7 yıllık bir döngünün başladığını anlatan ünlü astrolog ve oyuncu Hande Kazanova, önümüzdeki dönemde her şeyin değişeceğini ve bu değişim ile kadınların her alanda daha çok ön plana çıkacağını söyledi.

Makyaj koleksiyonu hazırlıyor

Bu sıralar iki dizi projesinin senaryosunu okuduğunu söyleyen Ceren Hindistan, "Dizi projelerim dışında dünyaca ünlü bir kozmetik firmasından teklif aldım. Şimdi firma ile bir koleksiyon hazırlığı içerisindeyiz. Onların yeni sezonda marka yüzü olacağım. Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Bu projemizi tamamlayıp, bir an önce çıkarmak için gün sayıyorum" diye konuştu.

'Faruk benim arkadaşım'

Komedyen Ata Demirer ile sürpriz bir aşka yelken açtıktan kısa süre sonra ilişkisini sona erdiği öğrenilen Aslı Turanlı, davette çok özel açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin, "Ata Bey'le olan aşkınız neden bitti?" sorusuna "Hiç konuşmak istemiyorum bu konuda" cevabını verdi. Özge Ulusoy'un eski sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşamaya başladığı iddialarına ise Turanlı, "Çok üzüldüm böyle bir haberin çıkmasına. Faruk benim gerçekten arkadaşım. Benim her fotoğrafımı beğenen arkadaşımla aşk yaşıyor diye haber yapılırsa, biz iş konuşamayız. Faruk benim arkadaşım. Bu haberler asılsız" cevabını verdi.

Birlikte reklamda oynayacaklar

Geçtiğimiz yıl yaşadıkları uzun birlikteliklerini noktalayan ve geçtiğimiz ay ilişkilerine bir şans daha veren Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan çifti davete el ele geldi. Ünlü ikili, "Mutlu ve huzurluyuz. Tiyatro, sinema projeleri derken bir koşuşturma içerisindeyiz. Birlikte ekran karşısına geçmemiz için bir reklam filmi teklifi aldık. Onun çalışması içerisindeyiz" diyerek mutluluk pozları verdiler.

Kaynak: Bültenler