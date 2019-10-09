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Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ünlülerden destek geldi.

09.10.2019 21:02Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ünlülerden destek geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de ünlülerden geldi. Demet Akalın, Işın Karaca, İbrahim Tatlıses, Ali Şan ve Saba Tümer sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi. Demet Akalın, paylaşımında, "Dualarımız sizinle" dedi. Işın Karaca ise, "Keşke savaşlar hiç olmasa. Ama gerçekler ne yazık ki acı... Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati Allah'ım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses, tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..." paylaşımında bulundu.

Saba Tümer ise, "Bütün dualarım askerlerimiz için... En büyük dileğim hiçbir anne baba, hiçbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin. Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah'a emanet olun" dedi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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