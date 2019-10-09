Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İSTANBUL - Fırat
'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ünlüler sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekata ünlülerden de destek geldi. Demet Akalın, Işın Karaca, İbrahim Tatlıses, Ali Şan ve Saba Tümer sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla harekata destek verdi.Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarımız sizinle" dedi. Işın Karaca ise, Keşke savaşlar hiç olmasa.Ama gerçekler ne yazık ki acı.. Barış istiyorsan savaşı kazanmalısın #BarışPınarıHarekati Allah'ım sen bu barış harekatında askerlerimize yol gösterip yardımcı ol.." ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesini dilediğini belirterek, "Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..." ifadelerine yer verdi.Saba Tümer ise yaptığı paylaşımda, "Bütün dualarım askerlerimiz için...En büyük dileğim hiçbir anne baba, hiçbir eş, hiçbir evladın ocağına ateş düşmesin. Aklımız ve kalbimiz sizinle kahraman askerlerimiz... Allah'a emanet olun" dedi.