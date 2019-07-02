Ünlülerin drift heyecanı

DRİFTE olan tutkusuyla tanınan ünlü DJ Doğukan Manço , manken Itır Esen ve oyuncu İlayda Alişan Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali'ne katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde 2 bine yakın aksiyon tutkununun katılımıyla Türkiye'nin en iyi drift pilotları belli oldu. Drifte olan tutkusuyla tanınan ünlü DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu birbirinden yetenekli 19 yarışçı, hem otomobilleri zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Manken Itır Esen ve oyuncu İlayda Alişan da bu heyecanlı yarışın konukları arasındaydı. Esen ve Alişan, yarış direktörü Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde Feghali'ye co-pilotluk yaptı.

"GÜVENLİ ALANLARDA DRİFT YAPIN"

Yarışın eleme turunu ilk sırada tamamlayan Doğukan Manço, 12 yıldır driftle ilgilendiğini belirterek "Bu çok büyük bir heyecan. Bu drifte katılmayı dört gözle bekliyordum. İyi de başladım ama sonu istediğim gibi bitmedi. Drift sporunu sokakta yapılanlarla karıştırmamak lazım. Motor sporlarının çok önemli bir dalı. Herkesi, güvenli alanlarda ve böyle keyifli organizasyonlarda drift yapmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü drift yıldızı Abdo Feghali'nin aracında co-pilotluk yaparak heyecanlı bir gösteri sürüşü gerçekleştiren 20 yaşındaki model Esen, "En başta biraz korksam da inanılmaz bir deneyim yaşadım. Araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı yerinden izlemek inanılmazdı" dedi.

"HERKES BU HEYECANA TANIKLIK ETMELİ"

Oyuncu Alişan ise, "Dünyaca ünlü bir pilotun yanında co-pilotluk yapmak eşsiz bir tecrübe oldu. Drifti yerinden izlemek televizyondan izlemekten çok daha heyecanlı ve keyifli. 1 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek Dünya Finali'nde yine büyük heyecana tanıklık etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ile gerçekleşen organizasyonda etkinliği şampiyon olarak tamamlayan pilot Fahimreza Keykhosravi ile ikinci Ali İnal ve üçüncü İbrahim Yücebaş, 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

- İstanbul