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Ünlülerin katılımıyla 'Tartuffe' seyircisiyle buluştu

Büyük komedi ustası Moliere'in 'Tartuffe' (Yüzsüz) oyununun prömiyeri geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

16.10.2019 14:34Ünlülerin katılımıyla 'Tartuffe' seyircisiyle buluştu

Büyük komedi ustası Moliere'in 'Tartuffe' (Yüzsüz) oyununun prömiyeri geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Mam'art Tiyatro'nun sahneye koyduğu, Emrah Eren'in yenilikçi yorumuyla seyircisinin karşısına çıkan 'Tartuffe'un prömiyerine Ayşe Erbulak ve eşi Özden Özgürdal, Burak Yangel, Hakan Altıner, Iraz Yöntem, Murat Akkoyunlu ve Şenay Gürler gibi ünlü isimler ile tiyatro severler katıldı. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve yedi aylık hamile eşi Özge Turna da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı.

Şarkı sözleri Faruk Üstün'e ait müzikli oyunda dekor ve tasarımı Melih Karakurt, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç imzasını taşıyor. 'Tartuffe'ta; Beyti Engin, Fatih Al, Feri Baycu Güler, Goncagül Sunar, Cemil Büyükdöğerli, Sefa Tantoğlu, Sevi Demirçivi ve Ziver Armağan Açıl rol alıyor.

Evrensel bir sorun olan toplumsal körlüğü sahneye taşıyan oyunda iki yüzlü insanlar trajikomik bir şekilde hicvediliyor.


Donald Trump, Moliere, Kültür Sanat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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