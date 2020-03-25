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Ünlülerin 'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek paylaştığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu

Ünlülerin "Koronavirüs salgınına iyi geliyor" diyerek reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi Cüneyt Alacacı sessizliğini bozdu

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Ünlülerin 'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek paylaştığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seray Sever, Demet Şener ve Seren Serengil gibi ünlü isimlerin "Koronavirüse iyi geliyor" diye reklamını yaptığı gıda takviyesini üreten firmanın sahibi Cüneyt Alacacı, reklamı yapan şirketten davacı olduklarını belirterek, ürünün izin aşamasında olduğunu söyledi.



Firma sahibi Cüney Alacacı ortaya atılan iddialarla ilgili Kanal D Haber'e konuştu. Akacacı, reklamlardan kendisinin haberi olmadığını belirterek, tanıtım yapan ünlüleri cahil olmakla eleştirdi.



'ÜRÜN DAHA ÜRETİME BAŞLAMADI'

Akacacı şunları söyledi: "Ortada izin yok, ortada üretime başlanmış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor bir resmi site var. 40 liraya 90 liraya bu ürün satılıyor, üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor. No Attack olamaz bir kere çünkü No Attack diye ürün piyasaya çıkmadı, izinlerine müracaat edildi izinlerini bekliyoruz. Demo kutu yapmışlar, demo kutularla ünlülere göndermişler ünlülerle paylaşım yapmışlar.



Sadece 1 kutu herhalde gönderilen. 30 tane var ama içinde belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler boş da olabilir kutu, o bile belli değil? Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk, adaletin huzurunda cevap verecekler."



NELER OLMUŞTU?

Ünlü isimler "Koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Şikayetlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Şeyma Subaşı, Demet Şener, Seray Sever, Seda Sayan, Magazin

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