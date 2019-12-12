Haberler » Güncel » ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE, MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU - Haber

ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE, MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

12.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:08ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE, MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kuaför çalışanlarının vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. , yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Kuaförden detay görüntü

-Kuaför çalışanlarından detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü


- İstanbul

Tepecik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:10 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Haber
23:10 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi tamamlandı - Haber
23:06 ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Haber
23:06 Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki - Haber
23:05 Türk derbisi Anadolu Efes'in - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 23:17:09