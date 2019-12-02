Ünlülerin organizatörü Yunus Emre Bal'dan müjde!

Bal, bugüne kadar ünlü pek çok sporcuyla çalışmış ve yurt dışındaki ünlülerin ülkemize gelmesi konusunda başarılı organizasyonlar gerçekleştirmiş genç bir organizatördür. Birçok ünlü tarafından PR çalışmaları için tercih edilmesi ile birlikte yıldızı son zamanlarda parlayan Bal, ünlüler arasında sıklıkla aranan ve tercih edilen bir isim haline gelmiştir.

Pek çok ünlünün organizatörlüğünü üstlenen Yunus Emre Bal, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi de dâhil olmak üzere pek çok kez Adana, Mersinve İstanbul'dabaşarılı organizasyona imza atmıştır.

Ünlülerin birçoğunun PR çalışması için tercih ettiği Bal, aynı zamanda dünyaca ünlü yabancı ünlülerin ülkemize getirilmesi konusunda da organizatörlüğü başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Özellikle de ünlü sporcuların organizatörlüğü ile ilgilenen Yunus Emre Bal, yurt içi ve yurt dışındaki şampiyon sporcularla çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmekte ve daha iyisini yapmak için durmadan çalışmaktadır.

En son geçen Eylül ayında aynı zamanda memleketi olan Osmaniye'ninKadirli ilçesinde bir kickboks gecesi düzenleyen Bal, Avrupa ve dünya şampiyonu olan kickbokscuların katılımı ile dövüş sporu ile ilgilenenlere muhteşem bir gece yaşatmıştır. Diğer tüm dövüş sanatları içerisinde seyir açısından Kickboks'un farklı bir yere sahip olduğunu belirten Yunus Emre Bal, spora ve sporcuya destek olmak amacıyla organizasyonunu gerçekleştirdiğini söylemiştir. Özellikle gençlerin spora yönelmesi konusunda düzenlenen organizasyonların önemini vurgulayan Bal, sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan da koruyacağına inandığını aktarmıştır.

Son olarak da 1 Şubat 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun Türkiyetarihinin yaşayacağı en büyük ve en heyecanlı organizasyon olacağını belirten Bal, diğer başarılı organizasyonlarında olduğu gibi bu sefer de ses getiren bir organizasyona imza atacağını söylemiştir.

Yunus Emre Bal, yine bir spor üzerine gerçekleştirilecek olan bu organizasyon için Avrupave dünya şampiyonu sporcularla görüşme halinde olduğunu belirtmesinin yanı sıra sporcular ile ilgili dövüş için ön sözleşmelerin yapıldığını da açıklamıştır. Resmi imzaların yakın bir tarihte atılacağını aktaran Bal, Türkiye'deki sporseverler için geçmiş gelecek en kaliteli organizasyonu yapacağını belirtmiştir.