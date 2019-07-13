13.07.2019 14:00
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Ünlülerin organizatörü Yunus Emre Bal Osmaniye'de Kickboks gecesi düzenleyecek

Ünlülerin organizatörü Yunus Emre Bal Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Avrupa ve Dünya şampiyonu kikc bokscuların katılımı ile Eylül ayında yapılacak olan Kick boks gecesine hazırlanıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Avrupa ve Dünya şampiyonu kikc bokscuların katılımı ile Eylül ayında yapılacak olan Kick boks gecesine hazırlanıyor.

Ünlü Kickbokscuların organizatörü Yunus Emre Bal memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Eylül ayında Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuların ringe çıkacağı Kickboks gecesi düzenleyeceğini açıkladı. Dövüş sporlarında Kickboks'un seyir açısından ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bal "Eylül ayında Osmaniye'yi Kadirli'yi Kickboks'a doyuracağız. Spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için bu tür organizasyonlar özendirici oluyor. Aileler dövüş sporu diye boks veya kickboks'a soğuk baksalar da sporun her türlüsü zararlı alışkanlıklardan koruyucudur. Ben tüm hemşehrilerimizi Eylül ayında yapacağımız organizasyonumuza beklerim" şeklinde konuştu. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Osmaniye, Kadirli, Eylül, Güncel

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