Ünlülerin Tanıttığı Çayı Üreten Firmadan İddialara Yanıt

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:38

SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sahte Teff tohumlu çayı üreten bir firmaya baskın düzenleyerek çayın içerisinde sibutramin denilen zehirli madde olduğunu açıklamıştı. Birçok ünlünün tanıtımını yaptığı ve Teff tohumlu çayın orijinalini üreten Sahe Grup'dan ilk açıklama geldi. Firmanın Genel Müdürü Erdi Taşçı, "Toplatılan Teff tohumlu çay ürünleri sahte, bizi birebir taklit ettikleri için onları bakanlığa şikayet ettik, ama orijinalini üreten biz mağdur olduk" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı haberlerden sonra ünlülerin tanıttığı Teff tohumlu çayın orijinalini üreten firmanın talebi üzerine ürünü inceledi ve 23 Kasım'da açıkladığı raporunda üründe sibutramin dahil hiçbir kimyasal maddeye rastlamadığını belirtti.BAKANLIK SAHTE ÜRETİM YAPAN FİRMAYA BASKIN DÜZENLEDİKamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan Teff tohumlu çay ürününün kendi ürünleri olmadığını, aksine kendi ihbarları doğrultusunda sahtesinin üretildiği tesisin basıldığı ve piyasaya sürülen sahte Teff tohumlu çay ürünlerinin toplatılma kararı olduğunu vurgulayan Taşçı, "Teff tohumlu çayının orijinal markası Teff Life Slim adıyla biziz, bakanlık sahte üretim yapan firmaya ihbarımız üzerine baskın düzenledi" diye konuştu.Çay popüler olduktan sonra çok sayıda firma merdiven altı olarak bu ürünü ürettiğini belirten Taşçı, "Teff tohumlu çayının müşteri memnuniyeti çok yüksek, fakat son dönemde müşterilerden şikayetler almaya başladık. Şüphelenip araştırma yaptık. Çok sayıda sahte ürün piyasada vardı. Etkili olmayınca da müşteriler bize şikayet ettiler. Bunun üzerine tespit ettiğimiz sahte üretim yapan yerleri emniyete ve bakanlığa şikayet ettik. Söz konusu baskın da, bu sahte üretim yapan tesislere yapıldı ve Bakanlık, bunların piyasaya sürmüş olduğu sahte Teff tohumlu çay için toplatma kararı verdi" açıklamasında bulundu."SAHTE ÜRÜNLERDE KUTU, BARKOD,ŞİRKET BİLGİLERİ,TELEFON NUMARALARI AYNI"Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiklerinin firmanın birebir kendi isimlerini kullandıkları için mağdur olduklarına dikkat çeken Taşçı, "Yakalanan sahte ürünlerde kutu, telefon numaraları, şirket bilgileri, bakanlık onay kodu birebir aynı olarak piyasaya sürülmüş. Bu ürünleri toplatmak için harekete geçtik ve Sağlık Bakanlığı'na o firmayı şikayet ettik. Toplatılan ürünler sahtedir, orijinal Teff Life Slim ile hiçbir alakası yoktur, fakat çıkan haberler sonrasında biz mağdur olduk" dedi."ÜRÜNÜ SADECE ECZANELERDEN VE RESMİ SİTEMİZDEN ALSINLAR"1 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonrasında Teff tohumlu çayını ürettiklerini belirten Taşçı, "Bizim ürettiğimiz ürün bakanlık onaylı, içerisinde sibutramin dahil hiçbir kimyasal yoktur. Bakanlık onayı olmadan zaten eczanelerde satışı mümkün değildir. Sahte üretim yapan firmalar bizim ürün kutusunun birebir aynısını kullanıyorlar. Kullanıcılar mağdur olmamak için ürünü resmi sitemiz üzerinden ve eczanelerden alsınlar " ifadelerini kullandı.TARIM BAKANLIĞI: SİBUTRAMİN TESPİT EDİLMEDİ,UYGUNDURÜretime devam ettiklerini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her hafta üretim tesislerine gelip denetim yaptıklarını söyleyen Taşçı, "Mağduriyetimiz üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelip orijinal ürünü incelemelerini istedik. Bakanlık gelip ürünle ilgili incelemelerde bulundu ve 3 gün sonra 23 Kasım'da temiz raporunu açıkladı. Raporla, orijinal ürünümüzde, sibutramin ve benzeri hiçbir kimyasal maddenin tespit edilmediği belgelendi" diye konuştu."SAHTE ÜRETİM YAPAN FİRMALARA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"Sahte üretim yapan firmaya kendi markalarına verdiği zarardan dolayı dava açtıklarını belirten Taşçı, "Merdiven altı üretim yapan ve insanların hayatını tehlikeye atan böyle firmalara karşı şikayetlerimiz devam edecektir. Firmaya markamıza verdiği zarardan dolayı da dava açtık, hukuki süreç devam ediyor. Ancak onlar ürün popüler olduğu için üretim yapamaya da devam ediyorlar, kullanıcılar çok dikkatli olsun" ifadelerini kullandı."ÜNLÜLER ORİJİNAL TEFF TOHUMLU ÇAYININ TANITIMINI YAPTI"Teff tohumlu çayı popüler yapan en önemli etkenin ünlü tanıtımları olduğunu vurgulayan Taşçı, "Hiçbir ünlü, ürünü kullanmadan tanıtım yapmadı. Ünlü isimler ve yakınları şu anda da ürünü kullanmaya devam ediyor. Ayrıca, ünlüler orijinal Teff tohumlu çayının tanıtımını yaptı" diye konuştu.DR. AKDEMİR: BİTKİSEL DESTEK ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİ SAHTELERE KARŞI DİKKATLİ OLMALISibutramin'in kullanımının tüm dünyada ve Türkiye'de de yasak olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Akdemir ise, "Sibutramin kalbin hızlı çalışmasına neden olarak kalp krizi riskini artırıyor. Psikolojisi bozuk olan hastalarda veya buna yaktın kişilerde manik atak, Hiperaktivite Bozukluklarını tetikliyor. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İleride düzeyde kabızlık gibi en hafifinden en ağırına kadar ciddi riskler barındırıyor. Bu maddenin kullanımı birçok ülke yasak" dedi.Tüketicilerin, bitkisel gıda destek ürünleri satın alırken, mutlaka orijinal ürünleri tercih etmesini, eczanelerden satın almasını ve içindekiler dahil kutu üzerinde ki her türlü bilgi ve uyarıyı dikkatle incelemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Akdemir, "Türkiye'de bitkisel destek ürünlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bir çok patentli, bilindik ürünlerin sahtesi piyasaya sürülüyor. Tüketicinin çok dikkatli olması gerekiyor. Sahte ürünlerde Sibutramin gibi bir çok zararlı madde kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.DİYETİSYEN ASLAN: AÇ KARNINA İÇİLEN BİR BARDAK TEFF TOHUMLU ÇAYI VÜCUTTAN ÖDEM ATIYOR, TATLI KRİZLERİNE SON VERİYORDanışanlarına doğru beslenme ve sporun yanı sıra Teff Tohumlu çayını da önerdiklerini aktaran Diyetisyen Ezgi Büşra Aslan da, "Teff Tohumu çayını besin takviyesi olarak öneriyoruz ama orijinal çayı kullanmalarını öneriyoruz. Teff tohumu Kuzey Etiyopya'da yetişiyor. Metabolizma üzerine olumlu etkileri var. Tohum, iştah ve tatlı kontrolünü sağlıyor, çay formunda kullanıldığı zaman ise çok fazla su içme isteği uyandırıyor, su tüketimi artınca vücuttan ödem atımı sağlanıyor ve kilo veriliyor" diye konuştu."TEFF TOHUMU ÇAYI 21 FARKLI TOHUMUN KARIŞIMINDAN ELDE EDİLİYOR"Çayın formülünün özel olduğunu ve bitkilerin karışımından yapıldığını söyleyen Aslan, "Çay, Teff tohumunun dışında 21 farklı tohumunda içerisine dahil edilerek üretiliyor. Onun dışında içerisinde insanlara zarar verecek başka hiçbir şey bulunmuyor. Çayı, günde 1 fincan kahvaltıdan önce aç karnına içilmesini öneriyoruz. Kalp MS hastaları, hipertansiyonu olanlar ise kullanmasın" dedi.ORİJİNAL ÇAYI SAHTESİNDEN AYIRMAK İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖROrijinal kutuyu sahtesinden ayıran üç önemli nokta var. İlki kutuların renkleri aynı değil, sahte kutunun rengi yeşile yakınken orijinal olanınsa mavi. Diğer nokta, sahte kutunun ön yüzünde sağ üstte bulunan barkodun altında siyahlık var, orijinalinde böyle bir siyahlık yok. Bir fark da çayları açınca ortaya çıkıyor. Orijinal çay kahverengi toz halinde iken sahte çayın toz hali yeşil renkte.Görüntü dökümü:----------------------Erdi Taşçı töp.Doç. Dr. Fevzi Akdemir röp.Diyetisyen Ezgi Büşra Aslan röp.Çayın üretildiği yerden detay görüntülerDetaylar - İstanbul