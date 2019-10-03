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Ünlülerin Yeni Mekanı Kalamış Performans Sahnesi

İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan "bir tatlı huzur"un alındığı Kalamış, çok daha yeni bir mekana ev sahipliği yapmaya başladı.

03.10.2019 20:11Ünlülerin Yeni Mekanı Kalamış Performans Sahnesi

Yonca Evcimik tarafından sanat danışmanlığı yapılan Kalamış Performans Sahnesi, basın ve sanat camiasının en popüler mekanı olmaya başladı.

Her gece birbirinden ünlü isimlerin sahne almaya başladığı bir yer olmaya başlayan Kalamış Performans Sahnesi, ziyaretçileri için bir yandan nostalji yaşatırken bir taraftan da eğlenceye doyurmuş oluyor.

Geçtiğimiz günler içerisinde de Kalamış Performans Sahnesi; Serhat Hacıpaşalıoğlu ile birlikte , Zeyno Günenç, Neslihan Yeldan, Akasya Aslı Türkmen, Elif Karlı, Yasemin Şefik, Uğurkan Erez ve İpek Durukal'ı ağırladı


Yonca Evcimik, Kalamış, Güncel

Kaynak: Bültenler

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