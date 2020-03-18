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UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

18.03.2020 04:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 04:30
UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.
UNRWA tarafından yapılan açıklamada, virüsle mücadele için ilk 3 aylık süre için kuruluşun 14 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtildi.
Açıklamada, çağrının, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de virüsle bağlantılı verilen hizmetler ve sağlık alanındaki mali gereksinimler nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Güncel

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