Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımlarını evlere dağıtacak

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda yardımlarının mültecilerin evlerine ulaştırılmasını sağlayacak yeni bir mekanizma başlattı.

31.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:02
UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımlarını evlere dağıtacak
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda yardımlarının mültecilerin evlerine ulaştırılmasını sağlayacak yeni bir mekanizma başlattı.
UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mekanizmanın, mültecileri dağıtım merkezlerine yönlendirmek yerine yardımların evlerine ulaştırılmasına dayandığını belirtti.
Söz konusu gıda yardımlarının üç ayda bir yapılan yaklaşık 60 bin mülteci aileyi kapsayan yardımların ilk kısmını oluşturduğunu kaydeden Ebu Hasene, UNRWA tarafından dağıtılan gıda yardımlarından bir milyondan fazla mültecinin yararlandığına işaret etti.
Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 117'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımlarını evlere dağıtacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haber 16:31: İzmir peyzaj mimarları odası basın açıklaması - Haber 16:30: Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Haber 16:30: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:30: Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber