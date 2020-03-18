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UNRWA Gazze'deki okullarını solunum sistemi hastaları için kliniğe çevirdi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gazze'deki 17 okulu solunum sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için kliniğe dönüştürdü.

18.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:00
UNRWA Gazze'deki okullarını solunum sistemi hastaları için kliniğe çevirdi
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gazze'deki 17 okulu solunum sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için kliniğe dönüştürdü.
UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için gerekli ekipman, cihaz ve tıbbi malzemelerle donatılan okulların bugün açıldığını belirtti.
Ebu Hasene, bu adımın belirtileri Kovid-19 ile benzerlik gösteren hasta grubunun tedavi alanlarını diğer hastalardan ayırmak amacıyla atıldığını kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde koronavirüs vakasının bulunmadığını ancak Batı Şeria'da 44 kişinin virüse yakalandığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Gazze, Güncel

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