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UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, örgütte "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etti.

06.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:16 UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, örgütte "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etti.
BM Genel Sekreter Sözcülerinden Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Krahenbühl'ün istifa ettiğini ve bu kararını Genel Sekreter Antonio Gutteres'e bildirdiğini söyledi.
BM, görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın ardından UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'in görevini askıya almıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar için kullanılan fonlarda "yolsuzluk ve suistimal yapılmadığı" ancak "yönetimsel sorunların" ele alınması gerektiğine dikkat çekilmişti.
Krahenbühl'ün yerine, geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders getirildi.
Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.
UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.
ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Sekreter, Güncel

Kaynak: AA

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