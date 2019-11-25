Haberler » Güncel » UNRWA Genel Komiserinden 'mali kriz' açıklaması - Haber

UNRWA Genel Komiserinden "mali kriz" açıklaması

ÖLÜ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Christian Sanders, UNRWA'nın kuruluşundan bu yana mali anlamda en büyük krizden geçtiğini söyledi.

25.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44UNRWA Genel Komiserinden
ÖLÜ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Christian Sanders, UNRWA'nın kuruluşundan bu yana mali anlamda en büyük krizden geçtiğini söyledi.
Ağustos ayında UNRWA Genel Komiserliğine atanan Sanders, ilk basın toplantısını 'ün Batı Şeria sınırındaki Ölü Deniz bölgesinde yaptı.
UNRWA'nın, kuruluşundan bu yana ekonomik olarak en kötü dönemden geçtiğini belirten Sanders, Filistinli mültecilerin "temel hizmetleri ve insani ihtiyaçlarının" karşılanması için donör ülkelere ödemelerini yapma çağrısında bulundu.
Sanders, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini kaydetti.
1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.
ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 İYİ Parti üyeleri, Gölbaşı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekti
19:25 Küçükçekmece'de dehşet
19:24 Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA
19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kara gün dostu...
19:22 Bakan ersoy, 2 tarihi eseri çin'e iade etti
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:27:34