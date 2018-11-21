Ünsal ve Duraliler Mahallelerindeki Mülkiyet Sorunu

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:59

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ünsal ve Duraliler mahallerinde 76 yıldır yaşanan mülkiyet sorununu yakın zamanda çözeceklerini bildirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türel Ünsal Mahallesi'nde 76 yıldır çözülemeyen orman sınır hattında kalan mülkiyet sorununun son durumu hakkında bilgi vermek üzere halkla bir araya geldi.Projeye başlayıp etap etap sorunu çözeceklerini aktaran Türel, projede öncelikle Ünsal Mahallesi'ndeki bölümün ele alınacağını ifade etti. Türel, Duraliler Mahallesi'ne kadar konunun çözüleceğini vurguladı.Toplantıya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol, belediye meclis üyeleri, daire başkanları, Orman Bölge Müdürü, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.