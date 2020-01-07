Haberler » Güncel » 'Unutanları Unutmuyoruz' konseri - Haber

"Unutanları Unutmuyoruz" konseri

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi'nin 20. kuruluş yıldönümü etikinliği çerçevesinde anlamlı bir konser düzenledi.

07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:23

Alzheimer hasta ve yakınlarının bir araya geldiği konserde, Alzheimer hastalarının hayatı müzikle anlatıldı.

Hastalık ile ilgili yaşanan zorluklar tiyatro oyuncuları tarafından sahnede canlandırıldı.

"Unutanları Unutmuyoruz" diyerek söze başlayan Alzheimer Derneği Başkanı Belgin Karavaş, "1999 yılında başlayan yolculuğumuzun 20. yılı anısına Şiirin Musikiye Aşkı Topluluğu ile bir Alzheimer hastasının hayatının müzikle anlatılacağı 'Şarkılar Seni Söyler' gösterisini organize etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı konserde bizden desteklerini esirgemeyen başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm emeği geçen dostlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

İBB Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Begüm Ertaş İncekara eşliğinde verilen konser izleyenlerin beğenisini topladı. Gecenin sonunda Alzheimer Derneğine emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.


İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24   SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (4) - Haber
11:24   FATİH'TE TAKSİCİYİ GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
11:24   SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (5) (footğraf) - Haber
11:23   İSTANBUL'DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (3)(sarıyer) (YENİDEN) - Haber
11:22   Lisenin spor salonunun kalorifer kazanı patladı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
10:00   Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı - Haber
7.01.2020 11:27:51