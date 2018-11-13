Unuttuğu Sigara İzmariti Otomobilinin Yanmasına Neden Oldu

Şanlıurfa
'da dalgın bir sürücünün unuttuğu izmarit, otomobilinin yanmasına neden oldu. Merkez Eyyübiye
ilçesinin Kadıoğlu
Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Gençoğlu, 63 PU 426 plakalı otomobilini gece saatlerinde evinin önüne park etti.
İçtiği sigaranın izmaritini araçta bırakıp ayrılan Gençoğlu'na ait otomobil, bir süre sonra alev aldı.
Sokak arasında ve gece olması nedeniyle yangını geç fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınabilen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilinin yandığını duyan Gençoğlu, hemen aracının yanına gelirken, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangına, araç içinde unutulan sigara izmaritinin neden olduğu belirlendi.