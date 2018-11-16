" Unutulan Çalgımız Girift Yeniden Nefes Alıyor"

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan program 22 Kasım Perşembe günü saat 12.15'te başlayacak. Etkinliğe konuşmacı olarak Neyzen, Doç. Dr. Süleyman Erguner katılacak.

Türk musikisinde tahta perdeliler sınıfından eski bir nefesli çalgı olan girift, görünüş olarak neye benzemekle beraber çoğunlukla daha küçük ve ses alanı daha dar bir enstrüman. Çalınmasının zorluğu nedeniyle icracı sayısı sınırlı olan girift çalgısı unutulmaya yüz tutmuş olsa da Doç. Dr. Süleyman Erguner, yaptığı çalışmalarla girifti tanıtmaya ve yaşatmaya devam ediyor.