18.06.2019 13:51
Haberler»Güncel » Haber

Unutulan çocuk çantası 'bomba' paniğine neden oldu

Unutulan çocuk çantası

MALATYA'da, banka ATM'sinin yanına bırakılan çocuk çantası, paniğe neden oldu.

MALATYA'da, banka ATM'sinin yanına bırakılan çocuk çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmak istenen çanta, olay yerine gelen sahibine teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin yanındaki sahipsiz çocuk çantasını fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen  bomba imha uzmanı çantayı inceleyerek kontrollü patlatmak üzere fünye yerleştirdi. Bu sırada olay yerine gelen bir kadın çantanın kendisine ait olduğunu ve para çekmek istediği sırada unuttuğunu söyledi.
Polis çantayı kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.


- Malatya
Kaynak: DHA
Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:24 Sulama kanalında sörf yaptılar/ Ek fotoğraflar
14:24 Tarla gibi sürülen caretta kumsalında kaybolan yuva sayısı 100'ü geçti
14:23 İnegöl'de yağış, 5 milyon liralık zarar yol açtı
14:23 Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiye tutuklama
14:23 İSTANBUL-AVCILAR'DA RESTORANDAKİ UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ KAMERADA
14:22 Dünya Lpg Birliği (wlpga) bölgesel zirvesi başlıyor!
14:21 Avcılar'da restorandaki uyuşturucu alışverişi kamerada