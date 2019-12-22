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Unutulan eşya satışı için THY'den uyarı

TÜRK Hava Yolları (THY) yolcuların cep telefonlarına gelen mesajlarla çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösterenlerle ilgili uyarıda bulundu.

22.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:58 Unutulan eşya satışı için THY'den uyarı

TÜRK Hava Yolları (THY) yolcuların cep telefonlarına gelen mesajlarla çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösterenlerle ilgili uyarıda bulundu. 

THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla altında yazılan uyarı yazısında, "Gönderilen mesajlarda THY logosu kullanan ve bazı cep telefonu markalarının modellerinin ucuza satışa çıkarıldığı iddia edenlere karşı güncellenen uyarıda, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına mesaj gönderenlerin, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi. 



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Kaynak: DHA

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