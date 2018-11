Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekler Gün Yüzüne Çıkıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:10



Diyarbakır Kent Müzesi tarafından başlatılan 'Yemek Müzesi' projesi kapsamında kentin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkıyor.Diyarbakır Cemil Paşa Konağı olarak bilinen Kent Müzesi tarafından başlatılan 'Yemek Müzesi' projesi kapsamında eski Diyarbakır yemeklerinin tarifleri gün yüzüne çıkartılarak kayıt altına alınıyor. Araştırma sonucunda birbirinden farklı Diyarbakır yemekleri bilimsel tarifleriyle kayıt altına alınarak yeni nesillere taşınmak üzere Yemek Müzesine aktarılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Kent Müzesinde yemekler Diyarbakırlı ev kadınlarına yaptırarak her aşaması hem kayıt altına alıyor hem de yemekleri merak edenlere tadımlık ikram ediliyor."Yeni nesiller Diyarbakır yemeklerini unutmasın"Yeni nesillerin Diyarbakır yemeklerini unutulmamalarını istediğini söyleyen Diyarbakırlı ev kadını Zeran Doğan Can, yeni nesillere tanıtmak için projeye destek verdiğini belirterek unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden Ayvalı Kavurmanın kısa tarifini yaptı. Can, "Diyarbakır'ın unutulmayan yemeklerini, yeni nesillerimize tanıtmak için bu projeye katkıda bulunmak istedik. Bu haftaki yemeğimiz Ayvalı Kavurma, Diyarbakır'ın unutulan yemeklerinden. Ayvalı Kavurmayı yapmak için ilk önce kuyruk yağımızı eritiyoruz, daha sonra iri doğranmış etlerimizi kavuruyoruz. Et suyunu çektikten sonra birkaç tane defne yaprağı ve top karabiber bırakıyoruz. Güzelce pişmesine yakın ayvalarımzı dilimleyip içine bırakıyoruz" dedi.Yemek kültürünü gelecek nesillere aktaracaklarDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Ercan Alpay Diyarbakır mutfağının Türkiye'nin belki de en gelişmiş mutfaklarından birisi olduğunu ama günümüze kadar gerekli tanıtım ve bilinirliğinin oluşmadığını aktararak Yemek Müzesi sayesinde geçmiş tatları geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Alpay, "Kent Müzemizde Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yemeklerin daha çok bilinmesi ve tanınırlığı için bir çalışma başlattık. Ön çalışma olarak Diyarbakır'ın geleneksel yemeklerinin ne şekilde yapıldığını kayıt altına alıyoruz. Bunun nedeni de daha sonra yapacağımız Diyarbakır Mutfak Müzesine bir ön hazırlık olarak bu çalışmayı sürdürmektir. Buradaki asıl amacımız unutulmaya yüz tutan yemeklerdir, artık hepimizin bildiği akıllarımızda olan ama evlerdeki mutfaklarda pişmesinde vazgeçilen yemeklerdir. Örnek olarak Diyarbakır'ın yemeği kibe mumbayı annem 2 gün boyunca o yemeğin hazırlığıyla uğraşırdı, ama şuanda böyle bir yemeğin bizim evin mutfağında pişmesi pek mümkün değil. Haliyle böyle olunca bu yemekler yavaş yavaş unutuluyor. Benim eşim ve ben o yemekleri biliyoruz ama muhtemelen benim çocuğum o yemeğin nasıl bir yemek olduğunu bile bilmeyecek" diye konuştu.Tarihi yemekler Diyarbakırlı ev kadınları tarafından hazırlanıyorUnutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerin tekrar gün yüzüne çıkarılıp kayıt alınması için Diyarbakırlı ev kadınlarından yardım aldıklarını belirten Alpay, "Bu tarihi yemeği bilenleri buluyoruz ve onlardan bu yemekleri hazırlamasını talep ediyoruz. Yemekler hazırlanırken de bizim ekipler tarafından yemeğin tüm aşamaları kayıt altına alınıyor ve bu kayıtlar arşivimize aktarılıyor. Yıllar geçtikten sonrada bu yemeklerin unutulmamasını bu şekilde sağlanmış oluyoruz. Diyarbakır'ın yemekleri, şahsına münhasır lezzetlerdir, çokta başka yerlerde bulunan değildir. Zor, meşekatlı günler süren uğraşlar sonucunda elde edilen sanat eseri yemeklerdir" şeklinde konuştu."Hem tarifini hem de tadını alacaklar"Yemek müzesini ziyaret eden vatandaşların Diyarbakır'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin hem tarifini hem de tadını alacaklarını kaydeden Alpay, müzenin diğer müzelere göre interaktif müze olmasına yönlendiklerini söyledi. Alpay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Diyarbakır'a gelenlerin ve Diyarbakırlıların yemekler hakkında bilgi aldığı gibi o yemeklerin tatlarının nasıl olduğunu da anlayabildiği bir interaktif müze olmasını istiyoruz. İnsanların gelip tadımlıkta olsa tadabilecekleri ve bunun hakkında bilgi sahibi olabilecekleri interaktif bir müze olarak düşünüyoruz. Yemeklerin bütün masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır". - DİYARBAKIR